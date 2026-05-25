Argentina 2026 Lesión Messi: Selección Argentina descarta gravedad en primer diagnóstico de cara al Mundial El ídolo de la Albiceleste salió por lesión en el último juego de la MLS por el parón para el Mundial.

Video Sorprende el parte médico preliminar de la lesión de Messi

Un día después de que Lionel Messi encendiera las alarmas en la Selección de Argentina a menos de un mes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se dio a conocer un primer dictamen de lo que padece el ídolo argentino.

De acuerdo con TyC Sports, el cuerpo médico de la Albiceleste puede estar tranquilo por ahora tras los estudios realizados a Messi este lunes, los cuales arrojaron qu no se trata de una lesión de gravedad, como se había pensado en un principio.

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Tanto así que el cuerpo técnico argentino confía que Messi se una a los entrenamientos de la selección el lunes 1 de junio de cara al debut ante Argelia el 16 del mismo mes.

"Realmente está fatigado en ese sentido. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue", detalló Ángel Guillermo Hoyos, técnico del Inter Miami.

Messi preocupó a toda Argentina la noche del domingo cuando tuvo que salir en la goleada al Philadelphia Union en el última jornada de la MLS antes del parón por el inicio del Mundial 2026.

El 10 generó revuelo porque al momento de salir de la cancha se tocó la parte posterior de una de sus piernas, levantando sospechas de una posible lesión muscular.

CALENDARIO DE SELECCIÓN DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

La Selección de Argentina está ubicada en el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la primera fase de la Copa del Mundo.

Los encuentros de Argentina se disputarán en las siguientes fechas y sedes (horarios en tiempo del Centro de México):