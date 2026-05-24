Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Argentina
La Albiceleste es la máxima ganadora de su torneo continental y vigente campeona del mundo.
La selección de Argentina se clasificó al Mundial 2026 para refrendar su título del Mundial Qatar 2022, para aumentar su palmarés de títulos que tiene.
La Albiceleste tiene una amplia historia en cuanto a copas ganadas desde el siglo pasado y es la máxima ganadora de su torneo continental, la Copa América.
La vitrina de Argentina últimamente se ha llenado de campeonatos, por lo que la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá es otra vez el objetivo para el bicampeonato.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARGENTINA
La selección de Argentina es de las más ganadoras a los largo de la historia dle futbol y por encima de muchas selecciones de Europa, por la antiguedad que tiene la Copa América.
Los pamperos tienen 16 títulos continental, además de los tres que cuenta de la Copa del Mundo y uno más de la extinta Copa Confederaciones.
- Copa del Mundo - 3 títulos: 1978, 1986 y 2002
- Copa América - 16 títulos: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021, 2024
- Copa Confederaciones - 1 título: 1993
- Campeonato Panamericano - 1 título: 1960
- Finalissima - 2 títulos: 1993 y 2022
Argentina, como potencia mundial, también cuenta con varios títulos a nivel de juveniles como dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, siete de Juegos Panamericanos y 6 de Mundial Sub-20