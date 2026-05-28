Mundial 2026 Selección de Argentina: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Lo mejor que verás hoy: Argentina da a conocer la lista de jugadores para el Mundial 2026.

Video ¡El sexto Mundial de Messi! El emotivo video con el que Argentina lo convoca

La Selección de Argentina, al mando de Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 26 y en donde destaca Lionel Messi.

Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos, Messi asistirá a su sexta justa mundialista, todo un récord dentro del mundo del futbol.

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Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, definió ya de esta forma la lista de los jugadores que intentarán defender el título conseguido en Qatar 2022. Hay que recordar que Argentina es la vigente campeona del mundo.

JUGADORES CONVOCADOS DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026



Hay algunos elementos que causaron sorpresa con su baja, entre ellos, Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid.

-Porteros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

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-Defensas

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Medina (Atlético de Madrid)

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-Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

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-Delanteros