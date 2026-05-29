    Mundial 2026

    Ángel Correa se confiesa después de quedar fuera del Mundial 2026

    El jugador de Tigres no oculta su tristeza previo a la Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Ángel Correa rompe silencio por su ausencia con Argentina en el Mundial 2026

    Ángel Correa, jugador de Tigres, no ocultó su tristeza por quedar fuera de la Selección de Argentina para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

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    En entrevista exclusiva para TUDN, Correa refirió que dio todo lo que estaba en sus manos para asistir a la magna justa, aunque reconoció la calidad de integrantes del conjunto albiceleste dirigido por Lionel Scaloni.

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    "Triste, me hubiese encantado estar, era un deseo personal, siempre lindo defender la camisa de tu país, pero de mi parte di todo desde que llegué hasta ahora, ayudando al equipo, con buenos números, para que el DT pudiera tomar esa decisión de llevarme, pero los chicos que están saliendo son muy buenos y que compiten en grandes ligas".

    De cara a la disputa de la Gran Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca, Correa recordó la Final entre ambos equipos en diciembre pasado, esto dentro de la Liga MX, y el argentino confió en que ahora, los felinos están mejor preparados para el reto de este sábado.

    "Soy de los que cree que las cosas pasan por algo, me hubiese encantado ganar ese torneo en diciembre por cómo se había dado, todo el torneo perdimos solo un partido, hubiese sido casi perfecto, pero Dios nos está preparando para algo mejor y eso mejor va a ser lo de mañana, una Final importante, para Tigres".

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