Argentina Argentina ya está en Kansas para defender su corona mundialista Entre los jugadores que hicieron el viaje se encuentran Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y otros.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Argentina ya está en Kansas para defender el título en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 entró en su etapa definitiva y la selección de Argentina ya se encuentra en territorio estadounidense para comenzar su concentración previa al torneo, donde tendrá la misión de defender el título conquistado en Qatar 2022.

La delegación encabezada por Lionel Scaloni arribó a Kansas City, ciudad que fungirá como centro de operaciones de la Albiceleste durante gran parte de la justa mundialista.

PUBLICIDAD

Desde ahí, el vigente campeón del mundo preparará sus compromisos y realizará los desplazamientos necesarios hacia las distintas sedes de sus partidos.

¿Qué jugadores argentinos viajaron a Kansas?

El plantel comenzó a reunirse de manera gradual, ya que algunos futbolistas se incorporarán directamente en suelo estadounidense tras concluir sus compromisos con sus respectivos clubes. Entre ellos se encuentra Lionel Messi, capitán y máximo referente de una generación que buscará agrandar aún más su legado en el futbol internacional.

La lista de seleccionados que partió de Buenos Aires, capital de Argentina, rumbo a Kansas está integrada por Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Otros jugadores que llegarán directamente son Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez y Dibu Martínez, estos dos últimos pertenecientes a clubes de la Premier League.

¿Cuáles serán los últimos partidos de preparación de Argentina?

Argentina sostendrá sus dos últimos encuentros de preparación antes de su debut mundialista. Primero enfrentará a Honduras el sábado en Texas y posteriormente se medirá a Islandia el martes en Auburn.