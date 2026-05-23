Mundial 2026 Emiliano Martínez sufre lesión y enciende las alarmas a días del inicio del Mundial El arquero argentino se lesionó durante la final de la Europa League entre Aston Villa y Freiburg.

Video Dibu Martínez critica desempeño de Selección Argentina ante Mauritania de cara al Mundial 2026

Emiliano Martínez encendió las alarmas en la selección de Argentina a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Y es que el guardameta argentino sufrió una lesión durante el partido entre Aston Villa y Freiburg de la Europa League que lo dejará fuera de las canchas por algún tiempo.

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" Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, fueron las palabras del Dibu tras conquistar el título europeo.

Y de acuerdo con reportes de medios argentinos se confirmó que Emiliano Martínez s ufrió una fractura que no necesitará cirugía, pero que provocará que esté fuera por 20 días.

Ante esta situación el arquero del combinado argentino se perderá los partidos de preparación de la Albiceleste ante Honduras e Islandia de los días 6 y 9 de junio respectivamente.

Por lo que el ‘Dibu’ reaparecería en el debut de Argentina en el Mundial 2026 que será el 16 de junio frente a Argelia en el Estadio Kansas City.