    Argentina 2026

    Paulo Dybala y Franco Mastantuono; grandes ausencias de Argentina rumbo al Mundial 2026

    El entrenador de la Albiceleste sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a varios campeones de Catar 2022.

    Por:
    José Moreno
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    Video Paulo Dybala y Franco Mastantuono encabezan principales ausencias en prelista de Argentina

    La Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, dio a conocer su lista oficial de 26 futbolistas para la Copa Mundial FIFA 2026, una convocatoria que dejó varias sorpresas y nombres importantes fuera del proyecto albiceleste.

    Entre las ausencias más llamativas aparece Paulo Dybala, uno de los futbolistas con mayor talento de la generación argentina reciente.

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    El atacante de la Roma no logró meterse dentro de la consideración de Scaloni, situación que vuelve a poner en duda su futuro dentro de la selección nacional.

    Sorprendió la ausencia de Franco Mastantuono

    Otro nombre que llamó poderosamente la atención fue el de Franco Mastantuono. La joven joya argentina, considerada una de las grandes promesas del futbol sudamericano, quedó fuera de esta prelista pese a su etiqueta como futuro jugador del Real Madrid.

    Algo similar ocurrió con Marcos Acuña, campeón del mundo en Catar 2022 y uno de los hombres de experiencia en el ciclo de Scaloni, pero que en esta ocasión no fue considerado.

    Otros futbolistas que quedaron fuera de la prelista de Argentina

    • Agustín Giay
    • Máximo Perrone
    • Matías Soulé
    • Gianluca Prestianni
    • Valentín Castellanos
    • Tomás Palacios
    • Emiliano Buendía
    • Mariano Troilo
    • Kevin Lomónaco
    • Lautaro Rivero
    • Nicolás Capaldo

    Además, también quedaron fuera jugadores con experiencia reciente en la Albiceleste como Papu Gómez, Guido Rodríguez, Juan Foyth y Ángel Correa, todos campeones del mundo en Catar 2022.

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