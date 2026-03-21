Mundial 2026 Mundial 2026: Alemania y su historia de series de penales en Copas del Mundo La selección teutona hizo historia en la edición de Italia 90.

Video Alemania y sus series de penales en Copas del Mundo

La historia de la Selección de Alemania en Copas del Mundo de la FIFA es una de las más conocidas por los fanáticos, pero pocos saben lo que aconteció en la edición del Mundial de Italia 90.

Se jugaban las Semifinales de dicha Copa del Mundo en el continente europeo, donde el destino volvía a enfrentar a los conjuntos de Alemania e Inglaterra, dando forma a uno de los clásicos de los Mundiales.

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Tras un emocionante partido de ida y vuelta en el que terminaron empatados, el boleto a la gran final se determinaría de la forma más dramática que existe en el balompié: la tanda de penales.

Ambas escuadras fallaron en momentos clave, pero fueron los alemanes quienes se llevaron la victoria tras la falla final de Inglaterra y así convertirse en la primera selección en clasificar a tres finales consecutivas de Copa del Mundo.

Poco menos de cuatro décadas después y más de 10 años desde la última vez que alzaron el título, Alemania se alista nuevamente este verano para competir por la supremacía en el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La potencia europea no se encuentra en su mejor momento y tampoco cuenta con la generación más talentosas en años.

Sin embargo, la disciplina que siempre ha caracterizado a Alemania la convierte en una de las selecciones que jamás se pueden dar por descartadas en una Copa del Mundo.

CALENDARIO DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026, FASE DE GRUPOS

Alemania disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.