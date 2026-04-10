Mundial 2026 Oliver Kahn le pide a Musiala que no juegue el Mundial 2026 El ex portero del Bayern Múnich le hizo una recomendación al joven atacante que se lesionó en el Mundial de Clubes

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Oliver Kahn le pide a Jamal Musiala que no juegue el Mundial 2026

A pocos meses de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, una voz autorizada del futbol alemán encendió la polémica luego de que le recomendara a Jamal Musiala no jugar la justa mundialista luego de la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes.

Y es que el histórico portero del Bayern Múnich y de la selección, Oliver Kahn, señaló que el futbolista debe enfocarse en recuperar su nivel físico en lugar de tener los ojos puestos en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

“ Debería renunciar a participar en el Mundial. Si noto que algo no va bien en mi juego, tengo que trabajar en mí mismo para volver a estar listo”

“Como jugador, te preguntas: ¿el Mundial es una opción o primero debo recuperar mi forma?... “ Conocemos su nivel antes de la lesión. Fue muy grave. No solo importa lo físico, sino también lo mental: ¿cómo está anímicamente? ¿Está listo para afrontar los duelos al 100 por ciento?” comentó Oliver Kahn.

Jamal Musiala se fracturó el peroné durante el pasado Mundial de Clubes en el encuentro ante el PSG y reapareció en enero pasado, sin embargo, ha sido llevado poco a poco por el Bayern Múnich incluso desde su regresó solo ha disputado un partido completo.

En la última fecha FIFA no fue convocado a la selección alemana por parte del estratega Julian Nagelsmann.