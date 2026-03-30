Alemania vs. Ghana EN VIVO: Goles, resumen y resultado del partido amistoso previo al Mundial 2026
Die Mannschaft llega motivada a Stuttgart tras la voltereta ante Suiza.
Este lunes 30 de marzo los amistoso internacionales de la fecha FIFA de marzo de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 alista un partidazo entre dos selecciones clasificadas al Mundial: Alemania y Ghana.
Alemania, cabeza del Grupo E y eterna favorita para contender por el título del Mundial 2026, recibe al combinado africano en Sttutgart tres días después de haber derrotado a Suiza a domicilio con una épica remontada que deja buenas sensaciones en el funcionamiento del plantel.
Por otra parte, Ghana tendrá una dura prueba en territorio enemigo y la presión de darle vuelta a la goleada sufrida ante Austria hace algunos días. Los africanos serán rivales de la Selección Mexicana a finales de mayo.
La última vez que estas dos selecciones se habían enfrentado fue en el Mundial de Brasil 2014 donde empataron 2-2 en Fase de Grupo con goles de Mario Götze y Miroslav Klose para Alemania.
GOL ANULADO A ALEMANIA
Wirtz entró al área y remató raso de primera, pero había fuera de juego.
GHANA RESISTE EL EMPATE SIN GOLES
Tras 20 minutos, los africanos han corrido con suerte y el juego sigue 0-0.
¡WIRTZ ESTRELLA EL POSTE!
A minuto 6, Alemania cobra tiro libre directo y casi abre el marcador.
INICIA EL PARTIDO
Alemania 0-0 Ghana
GRUPO Y PARTIDOS DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026
Domingo, 14 de junio 2026 13:00 - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Estadio Houston
Sábado, 20 de junio 2026 16:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto
Jueves, 25 de junio 2026 16:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey
GRUPO Y PARTIDOS DE GHANA EN EL MUNDIAL 2026
Miércoles, 17 de junio 2026 16:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Estadio Toronto
Martes, 23 de junio 2026 16:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Estadio Boston
Sábado, 27 de junio 2026 17:00 - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia