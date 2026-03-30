    Alemania vs. Ghana EN VIVO: Goles, resumen y resultado del partido amistoso previo al Mundial 2026

    Die Mannschaft llega motivada a Stuttgart tras la voltereta ante Suiza.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Era el primero! Alemania arrancó con todo con un remate de Woltemade que roza el poste

    Este lunes 30 de marzo los amistoso internacionales de la fecha FIFA de marzo de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 alista un partidazo entre dos selecciones clasificadas al Mundial: Alemania y Ghana.

    Alemania, cabeza del Grupo E y eterna favorita para contender por el título del Mundial 2026, recibe al combinado africano en Sttutgart tres días después de haber derrotado a Suiza a domicilio con una épica remontada que deja buenas sensaciones en el funcionamiento del plantel.

    PUBLICIDAD

    Por otra parte, Ghana tendrá una dura prueba en territorio enemigo y la presión de darle vuelta a la goleada sufrida ante Austria hace algunos días. Los africanos serán rivales de la Selección Mexicana a finales de mayo.

    La última vez que estas dos selecciones se habían enfrentado fue en el Mundial de Brasil 2014 donde empataron 2-2 en Fase de Grupo con goles de Mario Götze y Miroslav Klose para Alemania.

    Más sobre Mundial 2026

    Mundial 2026: Alemania y su historia de series de penales en Copas del Mundo
    2 mins

    Mundial 2026: Alemania y su historia de series de penales en Copas del Mundo

    Seleccion Alemania
    El técnico de Alemania ya tendría decidido al titular en la portería
    1 mins

    El técnico de Alemania ya tendría decidido al titular en la portería

    Seleccion Alemania
    Fechas y horarios de los juegos de Alemania en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Alemania en el Mundial 2026

    Seleccion Alemania
    Alemania puede considerar un posible boicot al Mundial 2026
    2 mins

    Alemania puede considerar un posible boicot al Mundial 2026

    Seleccion Alemania

    GOL ANULADO A ALEMANIA
    Wirtz entró al área y remató raso de primera, pero había fuera de juego.

    GHANA RESISTE EL EMPATE SIN GOLES
    Tras 20 minutos, los africanos han corrido con suerte y el juego sigue 0-0.

    ¡WIRTZ ESTRELLA EL POSTE!
    A minuto 6, Alemania cobra tiro libre directo y casi abre el marcador.

    INICIA EL PARTIDO
    Alemania 0-0 Ghana

    GRUPO Y PARTIDOS DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026

    Domingo, 14 de junio 2026 13:00 - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Estadio Houston

    Sábado, 20 de junio 2026 16:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto

    Jueves, 25 de junio 2026 16:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey

    GRUPO Y PARTIDOS DE GHANA EN EL MUNDIAL 2026

    Miércoles, 17 de junio 2026 16:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Estadio Toronto

    Martes, 23 de junio 2026 16:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Estadio Boston

    Sábado, 27 de junio 2026 17:00 - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX