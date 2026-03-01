Mundial 2026 El técnico de Alemania ya tendría decidido al titular en la portería Julian Nagelsmann dejó entrever en una entrevista al cancerbero que estaría bajo los tres palos en el Mundial de 2026.

Video Este sería el portero de Alemania en el Mundial 2026

La selección teutona siempre se ha distinguido por llevar grandes porteros a las justas mundialistas, por lo que para los estrategas siempre es un dilema decidirse por uno, incógnita que actualmente vive Julian Nagelsmann.

Sin embargo, para el estratega alemán las dudas parecen haberse disipado y al parecer ya tendría decidido con que portero va a asistir y resguardar su arco durante el Mundial 2026 de la FIFA.

En una entrevista con el medio alemán Kicker, el estratega dejó ver que Oliver Baumann, actual cancerbero del TSG 1899 Hoffenheim, está listo para viajar al Mundial como el número 1 de Alemania, desplazando al legendario Manuel Neuer.

" Manuel Neuer fue el que dio el bajón. Sigo creyendo que lo está haciendo muy bien y que es un muy buen portero, pero con Oliver Baumann también tenemos un portero excepcional", mencionó Julian Nagelsmann.