    El técnico de Alemania ya tendría decidido al titular en la portería

    Julian Nagelsmann dejó entrever en una entrevista al cancerbero que estaría bajo los tres palos en el Mundial de 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    El Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, está muy cerca de arrancar y es tiempo de que los directores técnicos comiencen a tomar decisiones respecto a los jugadores que estarán en el torneo de la FIFA y Alemania no es la excepción.

    La selección teutona siempre se ha distinguido por llevar grandes porteros a las justas mundialistas, por lo que para los estrategas siempre es un dilema decidirse por uno, incógnita que actualmente vive Julian Nagelsmann.

    Sin embargo, para el estratega alemán las dudas parecen haberse disipado y al parecer ya tendría decidido con que portero va a asistir y resguardar su arco durante el Mundial 2026 de la FIFA.

    En una entrevista con el medio alemán Kicker, el estratega dejó ver que Oliver Baumann, actual cancerbero del TSG 1899 Hoffenheim, está listo para viajar al Mundial como el número 1 de Alemania, desplazando al legendario Manuel Neuer.

    " Manuel Neuer fue el que dio el bajón. Sigo creyendo que lo está haciendo muy bien y que es un muy buen portero, pero con Oliver Baumann también tenemos un portero excepcional", mencionó Julian Nagelsmann.

    Alemania está insertado en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA en su edición de 2026 y se medirá a las selecciones de Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

