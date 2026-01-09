    Mundial 2026

    Alemania cuenta con base de concentración para el Mundial 2026

    La Mannschaft eligió la que será su residencia durante su participación en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    La Selección de Alemania anunció este viernes la que será su base de concentración para el Mundial 2026, justa en la que fue ubicada dentro del Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

    A 153 días para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, la cuatro veces campeona del mundo estará en Winston-Salem, en la región del Triad en Carolina del Norte, Estados Unidos.

    De manera más concretar, la Mannschaft residirá en The Graylyn Estate y entrenará en el W. Dennie Spry Soccer Stadium de Wake Forest University, así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

    “Estoy encantada de compartir un anuncio extraordinario con nuestra comunidad Wake Forest. La Selección Nacional Masculina de Alemania ha elegido The Graylyn Estate como su campamento base y Wake Forest como su centro de entrenamiento oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    “Los cuatro veces campeones del mundo llegarán el 8 de junio, residirán en Graylyn y entrenarán en el Estadio de Futbol W. Dennie Spry de Wake Forest, una de las principales instalaciones de futbol universitario del país, durante su preparación y competición para la Copa Mundial”, informó Susan R. Wente, decimocuarta presidenta de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte desde julio de 2021.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Alemania 2026

