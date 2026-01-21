Mundial 2026 Alemania puede considerar un posible boicot al Mundial 2026 Ante la tensión política que se vive entre Estados Unidos y la Unión Europea, esto se sabe sobre un posible boicot de una de las selecciones más ganadoras.

La tensión que se vive en la política internacional entre Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea puede derivar en un posible boicot por parte de una de las selecciones nacionales más ganadoras de la Copa del Mundo de la FIFA para la edición de este año en Norteamérica.

La amenaza del presidente Donald Trump acerca de una latente invasión de su país a Groenlandia tensó las relaciones diplomáticas con varias naciones de la Unión Europea que más allá de lo deportivo, se habla de sanciones económicas perjudiciales e inéditas para las naciones involucradas.

Sin embargo, este conflicto político también puede traer consecuencias deportivas. La política migratoria de Donald Trump ya amagó con un boicot por parte de Irán previo al sorteo del Mundial 2026 en diciembre pasado, lo cual logró resolverse con la asistencia de la delegación de ese país a Washington D.C.

Este año, la política exterior de Donald Trump frenó el trámite de visas a más de 70 países y entre ellos 15 se encuentran clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA a realizarse en verano próximo en Estados Unidos, Canadá y México, lo que puede generar complicaciones para algunos miembros de las delegaciones y, sobre todo, aficionados.

ALEMANIA, ¿DISPUESTA A UN BOICOT PARA EL MUNDIAL 2026?

De acuerdo con diversos reportes en Europa basados en la agencia noticiosa AFP, el gobierno alemán dio autonomía a la Federación Alemana de Futbol (DFB por sus siglas en alemán) la elección de realizar un boicot o no para su asistencia al Mundial 2026.

"Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración", informó la secretaria de Estado de Deportes en Alemania, Christiane Schenderlein, en un mensaje enviado por correo electrónico a AFP.

"El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político", dijo Schenderlein.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ GRUPO JUEGA ALEMANIA EL MUNDIAL 2026?

Estos son los partidos de Alemania para la Copa del Mundo de la FIFA de este año: