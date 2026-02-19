Alemania 2026 Fechas y horarios de los juegos de Alemania en el Mundial 2026 Alemania disputará su 19ª Copa Mundial consecutiva y competirá en el Grupo E.

La selección alemana aseguró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse 6-0 a Eslovaquia, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su grupo en la eliminatoria de la UEFA.

Después de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos (2018 y 2022) el equipo dirigido por Julian Nagelsmann buscará recuperar protagonismo en un torneo que históricamente lo tiene como uno de los grandes referentes.

Alemania y su desafío de recuperar protagonismo

Ubicada en el Grupo E, Alemania enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en una zona que exigirá regularidad desde el inicio.

A pesar de los tropiezos recientes, la selección germana mantiene una base de futbolistas consolidados en ligas europeas, siendo Florian Wirtz, su principal referente.

Con talento ofensivo y una estructura reconocida, el objetivo vuelve a ser competir en las rondas finales del torneo.

Cómo ver los partidos de Alemania en ViX

La participación de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN. En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

Calendario completo de Alemania en la fase de grupos

Alemania disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Alemania vs. Costa de Marfil en Estadio Toronto a las 14:00 MX, 16:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026