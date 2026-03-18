Mundial 2026 La Selección Mexicana tiene fecha definida para iniciar concentración para el Mundial 2026 El Tri que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre tendrá este día a los jugadores que tenga en su lista definitiva.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Se confirma fecha en que iniciará la concentración de la Selección Mexicana para el Mundial!

El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá dará inicio el próximo 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica.

Para ese entonces, el Tri que dirige Javier Aguirre ya deberá de tener más de un mes de concentración con el equipo, todo de acuerdo con el plan de trabajo que tiene el Vasco y la Federación Mexicana de Futbol.

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Este miércoles, durante el juego entre América y Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup, Gibrán Araige, reportero de TUDN nos confirmó la fecha en la que los jugadores concentrarán en el CAR.

“4 de mayo todos los de la liga local tienen que estar concentrados en el Centro de Alto Rendimiento”.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca son hasta 11 los seleccionados mexicanos que se encuentran lesionados, algunos confirmada su baja definitiva para la justa veraniega como son los casos de Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

El encuentro del Tri ante Sudáfrica será el partido inaugural y se vivirá en el Estadio Ciudad de México, que ya tendrá algunos partidos encima, como el de México vs. Portugal.

Además del juego inaugural, el Estadio Azteca tendrá otros cuatro partidos de la Copa del Mundo, incluyendo dos más de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.