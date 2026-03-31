Mundial 2026 Lista completa de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026 Los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 quedaron completos tras las finales de repechaje.

Video ¡República del Congo está en el Mundial 2026!

Tras meses de espera, las selecciones que disputarán la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano en México, Estados Unidos y Canadá quedaron casi definidas tras las finales de repechaje disputadas en Guadalajara, Monterrey y Europa; sólo falta al ganador de Irak vs. Bolivia.

Cabe resaltar que el Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones que se repartirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

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Por primera ocasión en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA habrá ronda de Dieciseisavos de Final, por lo que las posibilidades de que algunos países trasciendan aumentan las expectativas entre los fanáticos.

LISTA COMPLETA DE SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026

Las 48 plazas del Mundial 2026 se reparten de la siguiente manera en las seis confederaciones avaladas por la FIFA:

AFC : son ocho plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

: son ocho plazas directas y una al Repechaje Intercontinental. CAF : son nueve plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

: son nueve plazas directas y una al Repechaje Intercontinental. Concacaf : son seis plazas directas y dos al Repechaje Intercontinental.

: son seis plazas directas y dos al Repechaje Intercontinental. Conmebol : son seis plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

: son seis plazas directas y una al Repechaje Intercontinental. OFC : es una plaza directa y una al Repechaje Intercontinental.

: es una plaza directa y una al Repechaje Intercontinental. UEFA: son 16 plazas directas al Mundial 2026.

Estas son las selecciones nacionales clasificadas al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá:

