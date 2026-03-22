    Mundial 2026

    Selección de Irak llega a Monterrey para jugar el repechaje intercontinental del Mundial 2026

    El combinado asiático pisó territorio mexicano de cara a su compromiso en el Estadio Monterrey.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección de Irak llega a Monterrey para jugar el repechaje del Mundial 2026

    La Selección de Irak finalmente piso suelo mexicano tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey de cara a su cita con el destino en su búsqueda por un boleto a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    El equipo asiático llegó en la madrugada de este domingo en un avión proporcionado por la FIFA desde Jorndania tras sortear una serie de inconvenientes con el itinerario.

    PUBLICIDAD

    Irak tendrá más de una semana para aclimatarse a la ciudad de Monterrey, entrenar y hasta poder observar al rival con el que definirán el boleto al Mundial 2026.

    Y es que cabe recordar que Los leones de Mesopotamia jugarán el martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey ante el ganador del partido entre Bolivia y Surinam a disputarse cinco días antes, el 26 de marzo.

    Cabe recordar que la sede del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 es México, donde las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán testigos de conocer a esos clasificados del 23 al 31 de marzo de 2026.

    CUÁNDO, QUIÉNES Y DÓNDE SE JUEGA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL AL MUNDIAL 2026

    El Repechaje Internacional del Mundial 2026 tendrá a seis participantes, el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

    Estos son los partidos del Repechaje Intercontinental:

    • Semifinal 1Nueva Caledonia vs. Jamaica
    • Final 1Nueva Caledonia/Jamaica vs. RD Congo
    • Semifinal 2Bolivia vs. Surinam
    • Final 2Bolivia/Surinam vs. Irak
    Relacionados:
    Mundial 2026Irak

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX