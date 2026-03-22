Mundial 2026 Selección de Irak llega a Monterrey para jugar el repechaje intercontinental del Mundial 2026 El combinado asiático pisó territorio mexicano de cara a su compromiso en el Estadio Monterrey.

Video Selección de Irak llega a Monterrey para jugar el repechaje del Mundial 2026

El equipo asiático llegó en la madrugada de este domingo en un avión proporcionado por la FIFA desde Jorndania tras sortear una serie de inconvenientes con el itinerario.

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Irak tendrá más de una semana para aclimatarse a la ciudad de Monterrey, entrenar y hasta poder observar al rival con el que definirán el boleto al Mundial 2026.

Y es que cabe recordar que Los leones de Mesopotamia jugarán el martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey ante el ganador del partido entre Bolivia y Surinam a disputarse cinco días antes, el 26 de marzo.

Cabe recordar que la sede del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 es México, donde las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán testigos de conocer a esos clasificados del 23 al 31 de marzo de 2026.

CUÁNDO, QUIÉNES Y DÓNDE SE JUEGA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL AL MUNDIAL 2026

El Repechaje Internacional del Mundial 2026 tendrá a seis participantes, el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

Estos son los partidos del Repechaje Intercontinental:

Semifinal 1Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1Nueva Caledonia/Jamaica vs. RD Congo