    Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial 2026

    El Tri vuelve a su tradicional verde para disputar los partidos de local para la Copa Mundial de la FIFA.

    Kevin R. Yu.
    La Selección Mexicana anunció oficialmente su nueva playera que usará en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.

    La camiseta del Tri, fabricada por Adidas, deja atrás el color negro que ha usado en los últimos años para volver al tradicional verde para los juegos de local en la Copa del Mundo.

    El jersey, con grecas aztecas al frente que simulan la piedra del sol, “está inspirado en la pasión mexicana que no se apaga y en la fuerza con la que se defienden estos colores”.

    De acuerdo con Adidas, la playera “combina una estética moderna y progresiva” y el diseño “representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas sobre el futbol con el objetivo de conectar a todas las generaciones de aficionados”.

    El jersey cuenta con la frase “Somos México” en la parte superior del cuello que es bicolor en tono blanco con rojo, mientras que las mangas de la playera cuentan con las tradicionales franjas de la marca en blanco.

    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    La playera de la Selección Mexicana estará disponible para adquirirla a partir de este miércoles 6 de noviembre y su costo será de 1,999 pesos (105 dólares) en la versión aficionado y 2,999 pesos (160 dólares) en la versión de jugador.

    El Tri estrenará su nueva equipación este mismo mes cuando enfrente a Uruguay el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, y a Paraguay el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

    Se espera que, en las próximas semanas, la Selección Mexicana y Adidas presenten la playera de visitante para el Mundial 2026.

    El Tri conocerá a sus rivales el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, D.C.

