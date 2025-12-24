    seleccion mexicana

    ¡FIFA recuerda espectacular atajada de Ochoa! Guardameta reacciona así

    El guardameta mexicano tuvo una de sus mejores actuaciones en el Mundial del 2014 enfrentando al local, Brasil de Neymar, a quien nulificó en el arco.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡FIFA recuerda espectacular atajada de Ochoa! Guardameta reacciona así

    Guillermo Ochoa consolidó su carrera deportiva en la Copa del Mundo del 2014 en Brasil, cuando la Selección Mexicana enfrentó a un conjunto amazónico plagado de figuras, encabezados por Neymar, Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, entre otros.

    Más sobre Mexico

    Marcelo recuerda la Final que perdió vs. México y su reacción se hace viral
    1 mins

    Marcelo recuerda la Final que perdió vs. México y su reacción se hace viral

    Selección Mexicana
    México termina ranking FIFA en el Top 15, pero por debajo de Estados Unidos
    1 mins

    México termina ranking FIFA en el Top 15, pero por debajo de Estados Unidos

    Selección Mexicana
    "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa
    2:34

    "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

    Selección Mexicana
    ¡Antonio Mohamed ya no levanta la mano por el Tri!
    1 mins

    ¡Antonio Mohamed ya no levanta la mano por el Tri!

    Selección Mexicana
    ¡Capítulo cerrado el de la Selección Mexicana para Mohamed!
    0:55

    ¡Capítulo cerrado el de la Selección Mexicana para Mohamed!

    Selección Mexicana
    Balance del Tri en 2025: Un año de contrastes para la Selección Mexicana
    1:59

    Balance del Tri en 2025: Un año de contrastes para la Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Los Incondicionales golazos del Tri que encendieron el 2025
    4:38

    Los Incondicionales golazos del Tri que encendieron el 2025

    Selección Mexicana
    Raúl Jiménez y sus golazos en el 2025
    4:52

    Raúl Jiménez y sus golazos en el 2025

    Selección Mexicana
    Márquez ya tendría su cuerpo técnico de cara al siguiente proceso mundialista
    1 mins

    Márquez ya tendría su cuerpo técnico de cara al siguiente proceso mundialista

    Selección Mexicana
    Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030
    1:57

    Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030

    Selección Mexicana

    El Tri llegaba como víctima ante el cuadro local arropado por su público, pero no contaban con la figura del guardameta Guillermo Ochoa, quien esa tarde en Fortaleza, Brasil; su carrera deportiva subió como la espuma, al mantener su arco en cero y nulificando con espectaculares atajadas los disparos y llegadas de los amazónicos.

    PUBLICIDAD

    En un posteo desde la página de X de la FIFA recuerda el momento en que Brasil iba con todo al ataque, pero el arquero mexicano ‘cerraba la cortina’. Fue precisamente en una llegada por el sector de la derecha, donde Dani Alves mandó centro al área y Neymar se levantó en medio de los defensores mexicanos para rematar de cabeza, pero no contaban con lance de Ochoa.

    El arquero mexicano se estiró y evitó que el esférico entrara en su arco, poniendo en riesgo el físico debido a que casi choca con el poste.

    Guillermo Ochoa al ver el posteo reaccionó con dos emojis. El primero poniéndose a sus órdenes y el segundo con una estrella.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX