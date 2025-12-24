seleccion mexicana ¡FIFA recuerda espectacular atajada de Ochoa! Guardameta reacciona así El guardameta mexicano tuvo una de sus mejores actuaciones en el Mundial del 2014 enfrentando al local, Brasil de Neymar, a quien nulificó en el arco.

Guillermo Ochoa consolidó su carrera deportiva en la Copa del Mundo del 2014 en Brasil, cuando la Selección Mexicana enfrentó a un conjunto amazónico plagado de figuras, encabezados por Neymar, Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, entre otros.

El Tri llegaba como víctima ante el cuadro local arropado por su público, pero no contaban con la figura del guardameta Guillermo Ochoa, quien esa tarde en Fortaleza, Brasil; su carrera deportiva subió como la espuma, al mantener su arco en cero y nulificando con espectaculares atajadas los disparos y llegadas de los amazónicos.

En un posteo desde la página de X de la FIFA recuerda el momento en que Brasil iba con todo al ataque, pero el arquero mexicano ‘cerraba la cortina’. Fue precisamente en una llegada por el sector de la derecha, donde Dani Alves mandó centro al área y Neymar se levantó en medio de los defensores mexicanos para rematar de cabeza, pero no contaban con lance de Ochoa.

El arquero mexicano se estiró y evitó que el esférico entrara en su arco, poniendo en riesgo el físico debido a que casi choca con el poste.