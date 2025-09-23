    Costa Rica

    Con la presión a tope; la petición del Miguel Herrera que sorprendió en Costa Rica

    El estratega mexicano no la está pasando bien con la selección tica en las eliminatorias mundialistas.

    Por:
    TUDN.
    Video ¿Miedo? El ‘Piojo’ lanza petición urgente al futbol tico

    El futuro de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica pende de un hilo tras los malos resultados que ha obtenido en la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, por lo que el técnico mexicano hizo una petición especial al futbol costarricense.

    El ‘ Piojo’ pidió la suspensión de la jornada 12 del torneo para poder tener más tiempo de trabajo con los jugadores locales de cara a los partidos claves que tendrá ante Honduras y Nicaragua.

    La Unafut confirmó la petición de Miguel Herrera y señalaron que analizarán la solicitud del estratega mexicano.

    “En Unafut comunicamos que recibimos la solicitud por parte de la Federación Costarricense de suspender la jornada 12 de cara a la próxima fecha FIFA de octubre. De esta manera, nos encontramos analizando todos los escenarios posibles con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su camino a la Copa del Mundo", mencionaron en un comunicado.

    Después de la pasada fecha FIFA Miguel Herrera recibió un espaldarazo por parte de la Federación, sin embargo, aseguraron que se encuentran preocupados por el presente del combinado tico.

    Costa Rica se encuentra en el segundo lugar del grupo C de la eliminatoria de Concacaf con dos puntos y tiene la obligación de sacar triunfos de visita ante Honduras y de local contra Nicaragua.

    Video 'Piojo' Herrera habla sobre una posible renuncia a la selección de Costa Rica

