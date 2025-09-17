Se define el futuro de Miguel Herrera en la selección de Costa Rica después de varios días de incertidumbre por los empates sufridos ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

Ante los rumores de una posible salida del mexicano, el presidente de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), Osael Maroto, ratificó públicamente al ‘Piojo’ Herrera como entrenador de La Sele.

PUBLICIDAD

Maroto aseguró que la continuidad del mexicano “nunca estuvo en duda” pese a que el Comité Ejecutivo se reunió tras los preocupantes resultados en el inicio de la Ronda Final de Eliminatorias.

“La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue un tema de los medios que empezaron a especular, pero siempre ha estado firme en la mesa”, declaró Maroto a la prensa tica y añadió que también sostuvo una reunión con el técnico mexicano, quien les presentó un análisis.

“El informe pasó por la parte técnica, de cómo vio los juegos, qué esperaba de ellos. Fue más deportivo que otra cosa”, señaló el titular de la FCRF.

Costa Rica tendrá un partido muy complicado en su siguiente duelo eliminatorio al visitar a Honduras en San Pedro Sula el próximo 9 de octubre. Días después, el 13 de octubre, La Sele tendrá su revancha contra Nicaragua.

“El apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno”, sentenció Maroto, aunque reconoció estar “muy preocupado” por el accionar de Costa Rica en sus últimos partidos.