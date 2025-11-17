Países Bajos califica al Mundial 2026, el doceavo de su historia

Video Resumen | ¡Países Bajos liquida a Lituania y estará en Mundial 2026!

Países Bajos clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras golear 4-0 a Lituania en su último partido de las Eliminatorias de la UEFA.

La Naranja Mecánica de Ronald Koeman se quedó con la victoria en la Johan Cruyff Arena con goles de Tijjani Reijnders (16’), Cody Gakpo (58’), Xavi Simons (60’) y Donyell Malen (62’).

La selección neerlandesa calificó invicto a la Copa del Mundo al liderar el Grupo G con 20 puntos tras seis victorias, dos empates y una diferencia de goles de +23.

Países Bajos es la selección número 34 calificada al Mundial 2026 que por primera vez contará con 48 selecciones, 46 de ellas se definirán en esta Fecha FIFA.

Los dos equipos restantes se conocerán hasta marzo cuando se dispute el Repechaje Intercontinental.

Será la doceava participación de Países Bajos en una Copa Mundial de la FIFA en busca de levantar por primera vez el título tras quedar subcampeón en tres ocasiones: en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.