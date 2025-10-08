Egipto clasifica al Mundial 2026 tras golear a Yibuti en eliminatorias
Será la primera vez que esta selección de África juegue una Copa del Mundo de la FIFA fuera de Europa.
El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá está a menos de un año de que se realice y ya son 19 las selecciones clasificadas a la justa, 16 por la vía de las eliminatorias, a falta de casi dos meses de que se realice el sorteo.
Se trata de la Selección de Egipto, que este miércoles goleó de visitante a Yibuti con doblete de Mohamed Salah y uno más de Adel Ibrahim para amarrar el primer lugar del Grupo A en la eliminatoria de África rumbo al Mundial 2026.
Será la cuarta ocasión que Egipto participe en una Copa del Mundo de la FIFA, la primera fuera de Europa, luego de hacerlo en Italia 1934 como Reino de Egipto, así como en Italia 1990 y Rusia 2018.
Egipto aún tiene un partido por disputar dentro de la eliminatoria mundialista cuando este 12 de octubre se mida a Guinea Bissau, que suma 10 puntos en nueve juegos y ya sin oportunidad de clasificar al Mundial 2026.
Los egipcios se convirtieron en la tercera selección africana en clasificar de nueve boletos disponibles y uno más para la Repesca Intercontinental. Marruecos y Túnez son las otras selecciones de África que sellaron su pasaporte para el magno evento futbolístico.