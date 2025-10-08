Se trata de la Selección de Egipto, que este miércoles goleó de visitante a Yibuti con doblete de Mohamed Salah y uno más de Adel Ibrahim para amarrar el primer lugar del Grupo A en la eliminatoria de África rumbo al Mundial 2026.

Será la cuarta ocasión que Egipto participe en una Copa del Mundo de la FIFA, la primera fuera de Europa, luego de hacerlo en Italia 1934 como Reino de Egipto, así como en Italia 1990 y Rusia 2018.

Egipto aún tiene un partido por disputar dentro de la eliminatoria mundialista cuando este 12 de octubre se mida a Guinea Bissau, que suma 10 puntos en nueve juegos y ya sin oportunidad de clasificar al Mundial 2026.