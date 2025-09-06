    Costa Rica

    Miguel Herrera se engancha con periodista de Nicaragua en plena conferencia

    El DT mexicano de Costa Rica se hizo de palabras con la prensa rival tras el empate en Managua, Nicaragua.

    Kevin R. Yu.
    Video ¡Se calentó! Miguel Herrera se engancha con periodista de Nicaragua

    Miguel Herrera se enganchó con periodista de Nicaragua tras el empate de visita de Costa Rica por 1-1 en la primera fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

    El Piojo reconoció que a su equipo le faltó actitud, mientras que destacó la reacción de la selección nicaragüense por venir de atrás con 10 jugadores para empatarlo en los últimos 10 minutos del partido.

    El mexicano explotó cuando fue cuestionado por el estado de la cancha de la Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, sobre todo cuando un periodista le recordó haber criticado el campo previo al encuentro.

    "La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, respondió Miguel Herrera, pero de inmediato se escuchó a otro periodista que gritó: "¡Sí, lo dijo!".

    "¿Cuándo?", preguntó el mexicano y el reportero contestó: "Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua".

    “Hoy no perdimos por la cancha, perdimos por lo que dejamos hacer, ellos lo hicieron con mejor actitud. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Si es que tanto hablan de la cancha… contesta”, mencionó el mexicano.

    El periodista quiso volver intervenir y el ‘Piojo’ Herrera dijo: "Ya te contesté a ti, ¿alguien más?”.

    Costa Rica tendrá su revancha ante Nicaragua el próximo 13 de octubre en el Estadio Nacional de San José.

