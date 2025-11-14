Después de que Guatemala se quedara sin chances de clasificar al Mundial 2026 tras caer ante Panamá, Luis Fernando Tena habló sobre su futuro con el combinado chapín.

En conferencia de prensa el estratega mexicano señaló que deja su puesto en manos de los directivos, pero que él está “puestísimo” para seguir al frente de la selección.

PUBLICIDAD

“ Yo he dicho muchas veces que a mi me gustaría seguir en Guatemala mucho tiempo con este proceso, creo que vamos bien, estoy muy contento en todos los aspectos… y será la decisión de nuestra directiva si el proceso continúa o no, yo estoy puestísimo para seguir”, afirmó.

TENA REVELA COMO QUEDÓ EL VESTIDOR TRAS LA ELIMINACIÓN

Luis Fernando Tena señaló que es una noche complicada y triste para todos y dijo sentirse orgulloso de sus jugadores que quedaron devastados por la eliminación de la Copa del Mundo.

“ Una noche muy difícil y triste para nosotros, la afición y todos los jugadores… teníamos la gran ilusión de clasificar al Mundial es una noche muy complicada”

“Orgulloso de nuestros jugadores, son jugadores que dejan todo y hoy se entregaron hasta el último minuto y no hay nada que reprocharles, siguen llorando en el vestidor y así estamos todos, pero la verdad que unos guerreros chapines los que tenemos en el equipo”, agregó Tena.

De igual forma agradeció el apoyo de la afición en toda la eliminatoria y expresó su tristeza por el dolor de los fans.

“Decirle a la gente gracias por el gran impulso que nos han dado, no solo en este partido sino en todos los que hemos jugado aquí y en la unión americana, pero lamentamos muchísimo que ese dolor que ellos tienen nosotros lo tenemos ahora, muy triste y ver el vestidor de como estamos ahora y me imagino a la gente de como estará. Todos teníamos la ilusión y ahora tenemos una gran frustración, decepción y tristeza”, finalizó.