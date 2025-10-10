    Mundial 2026

    Kylian Mbappé enciende las alarmas al lesionarse en las Eliminatorias

    El astro francés vuelve a encender las alarmas y el Real Madrid también se preocupa.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Se encienden las alarmas! Mbappé abandona el partido por precaución y no regresa al campo

    Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia que derrotó a Azerbaiyán en las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026, salió lesionado del encuentro y encendió las alarmas.

    Mbappé de hecho llegó a la concentración de Francia para esta Fecha FIFA con un esguince en el tobillo, después de su último partido con el Real Madrid, aunque de menor grado.

    PUBLICIDAD

    A pesar de esto, una falta cerca del final del partido justo en la zona afectada, hizo que Mbappé se resintiera y tuviera que salir del partido.

    El semblante de 'Donatello' no fue del todo esperanzador, mientras las asistencias lo sacaban del terreno de juego del Parque de los Príncipes en París.

    Mbappé había brillado al anotar el primer gol del partido, un golazo de hecho y que enseñó el camino a Francia a golear a final de cuentas con marcador de 3-0 a Azerbaiyán.

    Hasta el momento, se desconoce la profundidad de la lesión de Kylian Mbappé o si podrá estar en el partido ante Islandia en Reyjavik. Los 'Bleus' llevan nueve puntos de nueve posibles en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Francia vs. Azerbaiyán: Les Bleus golean en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Francia vs. Azerbaiyán: Les Bleus golean en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Goleada de Alemania a Luxemburgo para liderar su grupo rumbo al Mundial 2026

    Goleada de Alemania a Luxemburgo para liderar su grupo rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Alemania vs. Luxemburgo: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    Alemania vs. Luxemburgo: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Francia vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver el partido de eliminatorias al Mundial 2026

    Francia vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver el partido de eliminatorias al Mundial 2026

    Los equipos que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA
    Los equipos que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA
    Los equipos que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA

    Los equipos que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026 Eliminatorias.
    21 fotos
    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFAKylian MbappéFranciaReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD