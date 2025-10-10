Kylian Mbappé enciende las alarmas al lesionarse en las Eliminatorias

Video ¡Se encienden las alarmas! Mbappé abandona el partido por precaución y no regresa al campo

Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia que derrotó a Azerbaiyán en las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026, salió lesionado del encuentro y encendió las alarmas.

Mbappé de hecho llegó a la concentración de Francia para esta Fecha FIFA con un esguince en el tobillo, después de su último partido con el Real Madrid, aunque de menor grado.

A pesar de esto, una falta cerca del final del partido justo en la zona afectada, hizo que Mbappé se resintiera y tuviera que salir del partido.

El semblante de 'Donatello' no fue del todo esperanzador, mientras las asistencias lo sacaban del terreno de juego del Parque de los Príncipes en París.

Mbappé había brillado al anotar el primer gol del partido, un golazo de hecho y que enseñó el camino a Francia a golear a final de cuentas con marcador de 3-0 a Azerbaiyán.