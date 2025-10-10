Video Resumen | Florian Thauvin le da el triunfo a Francia 3-0 vs Azerbaiyán

El triunfo colocó a Les Bleus como líder del sector con nueve puntos de nueve posibles, paso perfecto, en el primero de dos partidos en esta Fecha FIFA en la que además enfrentará a Islandia el lunes próximo y que los islandeses perdieron este viernes ante Ucrania.

Kylian Mbappé rompió el 0-0 al minuto 45+2’ en una jugada de otro mundo, luego de eludir un mar de piernas para adentrarse al área, previo rebote, y definir con la diestra a ras de pasto en un gol que quedará para la posterioridad.

Adrien Rabiot aumentó la cuota en el segundo tiempo sobre el minuto 69’ con un remate de cabeza y al 84’, el exjugador de Tigres y campeón del mundo con Francia en el Mundial Rusia 2018, Florian Thauvin, completó la faena.

Thauvin marcó de tijera luego de un servicio por izquierda en el que mató la pelota y de bote pronto definió con un perfil de fotografía para el 3-0 decisivo y el primero con el combinado francés desde 2020.