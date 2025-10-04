Real Madrid recupera el rumbo en LaLiga con pequeña dosis de polémica
El conjunto merengue vuelve a sonreír después de la vapuleada en el Derbi ante un 'Submarino' que acaba muy encendido.
El Real Madrid recuperó el rumbo dentro de LaLiga en España tras vencer al Villarreal con marcador de 3-1 y una semana después de su vapuleada en el Derbi ante el Atlético.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso batalló hasta cierto punto en el primer tiempo, aunque fue en la parte complementaria en donde el talento merengue acabó por explotar.
Vinicius Jr. abrió el marcador en una descolgada que contó hasta con desvío en la zaga para que el balón se fuera a las redes y, de esta forma, el Real Madrid ya lo ganaba a los 47'.
La polémica llegó con el segundo gol, vía penal también de Vinicius, con el brasileño quien levantó polémica al aparentemente provocar la falta en el área, y el Real Madrid firmó el 2-0.
Mikautadze a los 73' descontó para el Villarreal y silenció momentáneamente al Santiago Bernabéu, pero Kylian Mbappé, quien continúa en estado de gracia, apareció para que hubiera plena tranquilidad y el Real Madrid acabó con marcador de 3-1 a favor.