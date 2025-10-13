    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Los galos pueden conseguir su pasaje a la Copa del Mundo con triunfo y combinación de resultados.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡A asegurar boleto! Así puedes ver Islandia vs. Francia rumbo al Mundial 2026

    Francia vs. Islandia puede definir muchas cosas de cara al Mundial 2026 para los galos este lunes 13 de octubre en Reikiavik.

    Francia derrotó a Azerbaiyán en días pasados para dar un paso más en su intención de ser una de las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    Este lunes, el cuadro de Didier Deschamps tiene la oportunidad de asegurar su boleto si consigue una victoria y se combina con que Ucrania y Azerbaiyán terminen en empate.

    Francia no contará con Kylian Mbappé después de que se lesionara en el partido anterior, pero se mantiene como clara favorita para conseguir la victoria.

    ISLANDIA VS. FRANCIA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO RUMBO AL MUNDIAL 2026


    Francia es líder del Grupo D con paso perfecto, al sumar tres triunfo en misma cantidad de partido, además de 7 goles anotados y solo uno recibido.

    Islandia se ubica en el tercer puesto del sector con 3 puntos y una diferencia de +2, gracias a los 9 goles que ha marcado y los 7 que le han anotado.

    • Fecha: lunes 13 de octubre en el Laugardalsvöllur en Reikiavik
    • Horario: El juego comenzará a las 14:45 ET, 11:45 PT y 13:45 CT de los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Ghana vence a Comoras y asegura un lugar en el Mundial 2026

    Ghana vence a Comoras y asegura un lugar en el Mundial 2026

    1 min
    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    1 min
    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    2 min
    España se acerca al Mundial 2026 tras superar a una rocosa Georgia

    España se acerca al Mundial 2026 tras superar a una rocosa Georgia

    1 min
    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026FranciaIslandia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD