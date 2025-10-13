Francia vs. Islandia puede definir muchas cosas de cara al Mundial 2026 para los galos este lunes 13 de octubre en Reikiavik.

Este lunes, el cuadro de Didier Deschamps tiene la oportunidad de asegurar su boleto si consigue una victoria y se combina con que Ucrania y Azerbaiyán terminen en empate.

Francia no contará con Kylian Mbappé después de que se lesionara en el partido anterior, pero se mantiene como clara favorita para conseguir la victoria.

ISLANDIA VS. FRANCIA: HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO RUMBO AL MUNDIAL 2026



Francia es líder del Grupo D con paso perfecto, al sumar tres triunfo en misma cantidad de partido, además de 7 goles anotados y solo uno recibido.

Islandia se ubica en el tercer puesto del sector con 3 puntos y una diferencia de +2, gracias a los 9 goles que ha marcado y los 7 que le han anotado.