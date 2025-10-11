Revelan la gravedad de la lesión que sufrió Mbappé con Francia

Video ¡Se encienden las alarmas! Mbappé abandona el partido por precaución y no regresa al campo

Sin embargo, el delantero del Real Madrid regresó a la capital española, donde los exámenes médicos del club confirmaron que la lesión no reviste gravedad, según confirmaron diversos medios locales.

Con este panorama, el crack francés podrá reincorporarse a los entrenamientos la próxima semana y se espera que esté disponible para el duelo de LaLiga ante el Getafe, el domingo en el Coliseum.

La recomendación para Mbappé será trabajar con precaución para evitar nuevas molestias en la zona afectada.

Mbappé ya había llegado con una leve torcedura tras el último encuentro de Liga frente al Villarreal, donde marcó un tanto, aunque disputó con Francia el duelo clasificatorio rumbo al Mundial 2026, en el que también anotó un gol y asistió en otro antes de ser reemplazado.