Revelan la gravedad de la lesión que sufrió Mbappé con Francia
El crack galo del Real Madrid sufrió molestias en el tobillo izquierdo durante el triunfo ante Azerbaiyán.
Kylian Mbappé prendió las alarmas en la selección francesa al sufrir molestias en el tobillo izquierdo y tener que salir del campo durante el triunfo por 3-0 ante Azerbaiyán.
Sin embargo, el delantero del Real Madrid regresó a la capital española, donde los exámenes médicos del club confirmaron que la lesión no reviste gravedad, según confirmaron diversos medios locales.
Con este panorama, el crack francés podrá reincorporarse a los entrenamientos la próxima semana y se espera que esté disponible para el duelo de LaLiga ante el Getafe, el domingo en el Coliseum.
La recomendación para Mbappé será trabajar con precaución para evitar nuevas molestias en la zona afectada.
Mbappé ya había llegado con una leve torcedura tras el último encuentro de Liga frente al Villarreal, donde marcó un tanto, aunque disputó con Francia el duelo clasificatorio rumbo al Mundial 2026, en el que también anotó un gol y asistió en otro antes de ser reemplazado.
Por su parte, el argentino Franco Mastantuono también regresó a Madrid tras presentar una sobrecarga muscular durante su concentración con la selección. Los médicos del Real Madrid coinciden con el diagnóstico de la Albiceleste y su evolución en los próximos días determinará si podrá estar disponible para el próximo compromiso liguero.