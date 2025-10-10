Honduras y Costa Rica se vieron sorprendidos por la selección de Haití luego de que Catrachos y Ticos empataron sin goles en partido rumbo al Mundial del 2026.

Y es que el combinado haitiano goleó 3-0 de visita a Nicaragua para tomar el liderato del grupo C de la eliminatoria de Concacaf y ponerse arriba de hondureños y costarricenses.

En la cancha de estadio Francisco Morazán, Honduras buscaba mantener al liderato ante un Costa Rica y Miguel Herrera que estaba urgido de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el ansiado boleto a la Copa del Mundo.

Sin embargo, a lo largo del encuentro ambas selecciones generaron pocas llegadas de peligro frente al arco rival y fue hasta el minuto 79 cuando Costa Rica tuvo la jugada más peligrosa del encuentro con un disparo de Álvaro Zamora que se estrelló en el poste.

Al final los cartones no se movieron y con el empate Honduras descendió al segundo lugar del grupo C con cinco puntos al igual que Haití, pero con peor diferencia de goles.

Por su parte, Costa Rica es tercero con tres unidades y en el fondo Nicaragua con un punto.

Cabe destacar que el primer lugar de cada grupo de la eliminatoria de Concacaf avanza de forma directa al Mundial de 2026 y los dos mejores segundos lugares buscarán el pase desde el Play In que se jugará en México.