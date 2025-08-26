Video Fechas tentativas y estadios en México para jugar Repechaje del Mundial 2026

El Repechaje para el Mundial 2026 apunta ya a fechas tentativas y estadios para la disputa de los últimos boletos para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Diego Medina, reportero de TUDN, dio a conocer las que son las fechas tentativas, a falta de confirmación oficial por parte de FIFA, de los partidos de Repechaje que se jugarán en México de cara a la Copa del Mundo.

Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades mexicanas, son las que apuntan a recibir en estas fechas los referidos encuentros de Repesca. Dos encuentros en cada una de las ciudades entre los equipos participantes de las confederaciones que tienen medio boleto en las Eliminatorias.

-Estadio Monterrey en Guadalupe, Nuevo León

Jueves 26 de marzo (Semifinal)

Domingo 29 de marzo (Final)

-Estadio Guadalajara en Zapopan, Jalisco

Viernes 27 de marzo (Semifinal)

Lunes 30 de marzo (Final)