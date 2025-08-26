    Mundial 2026

    Estas serían las fechas y los estadios mexicanos para jugar Repechaje del Mundial 2026

    A falta de confirmación oficial, estos son los estadios y las fechas en las que se disputaría Repechaje en México por últimos boletos al Mundial 2026.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Fechas tentativas y estadios en México para jugar Repechaje del Mundial 2026

    El Repechaje para el Mundial 2026 apunta ya a fechas tentativas y estadios para la disputa de los últimos boletos para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Diego Medina, reportero de TUDN, dio a conocer las que son las fechas tentativas, a falta de confirmación oficial por parte de FIFA, de los partidos de Repechaje que se jugarán en México de cara a la Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades mexicanas, son las que apuntan a recibir en estas fechas los referidos encuentros de Repesca. Dos encuentros en cada una de las ciudades entre los equipos participantes de las confederaciones que tienen medio boleto en las Eliminatorias.

    -Estadio Monterrey en Guadalupe, Nuevo León

    • Jueves 26 de marzo (Semifinal)
    • Domingo 29 de marzo (Final)

    -Estadio Guadalajara en Zapopan, Jalisco

    • Viernes 27 de marzo (Semifinal)
    • Lunes 30 de marzo (Final)

    Son seis equipos participantes en este Repechaje intercontinental, dos de ellos estarán ya preclasificados a cada una de las Finales por un boleto al Mundial 2026, el resto disputará las Semifinales.
    Se está a la espera que los estadios y las fechas sean confirmados oficialmente por la FIFA en los próximos días.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mikel Arriola destaca lo que el Mundial 2026 acarreará a México

    Mikel Arriola destaca lo que el Mundial 2026 acarreará a México

    1 min
    Trump revela fecha y sede del sorteo para el Mundial 2026

    Trump revela fecha y sede del sorteo para el Mundial 2026

    2 min
    México, muy cerca de cerrar otro rival sudamericano para fecha FIFA de noviembre

    México, muy cerca de cerrar otro rival sudamericano para fecha FIFA de noviembre

    3 min
    FIFA inicia venta de boletos del Mundial 2026 para partidos en México

    FIFA inicia venta de boletos del Mundial 2026 para partidos en México

    1 min
    Se jugarán cuatro partidos de Repechaje en México para el Mundial 2026

    Se jugarán cuatro partidos de Repechaje en México para el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD