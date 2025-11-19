Video ¡Polémica en El Salvador! ‘Bolillo’ Gómez festeja pase de Panamá al Mundial 2026

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez está en el ojo del huracán en El Salvador tras ser goleado 3-0 por Panamá en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Y es que al término del partido disputado en el Estadio Rommel Fernández, el técnico colombiano salió a la rueda de prensa solo para felicitar a los panameños, ya que no quiso hablar de La Selecta pese a ser su entrenador.

“Yo vine a la rueda de prensa porque es mi obligación y vine para felicitar a los panameños, al país, a sus jugadores, cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial. Les deseo lo mejor, con esta selección van a hacer un Mundial mejor que en el 2018, un equipo con mucha experiencia y capacidad.

“Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, perdónenme los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección. Ni sé qué pensar, chao”, declaró el ‘Bolillo’ Gómez antes de levantarse de su asiento y salir de la sala de prensa.

El Salvador explota contra el ‘Bolillo’ Gómez

Ante esa acción, la prensa de El Salvador, así como su afición, estalló en contra del estratega colombiano que está siendo calificado como un “sinvergüenza”.

La prensa y afición salvadoreña esperaban al menos una disculpa del ‘Bolillo’ Gómez por su fracaso en las Eliminatorias de Concacaf donde por primera vez La Selecta perdió cinco partidos de forma consecutiva.

Además, la actitud del ‘Bolillo’ Gómez está siendo criticada no solo por su gesto en la rueda de prensa, sino porque en la previa tuvo un intercambio con la prensa panameña a quienes de forma sarcástica les dijo “espero que mañana ganemos”.

Mientras que, tras el pitazo final del Panamá vs. El Salvador, el técnico colombiano fue captado sonriendo y felicitando a los jugadores panameños, en lugar de consolar a los salvadoreños.

Cabe recordar que, Hernán Darío Gómez es muy querido en Panamá por ser el entrenador que los clasificó a su primera Copa del Mundo en Rusia 2018.

Ante estos gestos en contra de El Salvador, la prensa y afición exigen a la Fesfut la salida del Bolillo que dicho por él está considerado para el proceso hacia el Mundial 2030.