Video El conmovedor discurso de Haití para conseguir su pase al Mundial 2026

La Selección de Haití volvió a una Copa del Mundo de la FIFA después de más de 50 años, su última vez, y única, fue en el Mundial Alemania 1974 en el cual quedó emparejado en el Grupo 4 junto a Polonia, Argentina e Italia; aunque se fue con tres derrotas, marcó gol a italianos y argentinos.

Ahora, en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la selección haitiana acabó como líder del Grupo C por arriba de Honduras y Costa Rica, fuera de la Copa el Mundo; así como de Nicaragua.

Haití sumó 11 puntos en seis partidos disputados, ganó tres juegos, empató dos y sólo perdió uno, éste ante Honduras como visitante y selló su pase directo al Mundial 2026 en la última jornada con victoria de 2-0 sobre Nicaragua combinado con un empate de La H en Costa Rica.

ASÍ FUE EL EMOTIVO MENSAJE EN EL VESTIDOR DE HAITÍ PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026

Previo al último encuentro de las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026, el goleador de la Selección de Haití, Duckens Nazon; y de las clasificatorias con seis anotaciones al igual que Oscar Santis, de Guatemala, dio tremendo discurso en el vestidor para alentar a sus compañeros al triunfo y al pase mundialista.

“Ayer estuve hablando con alguien. Me dijo: ‘aquí hay gente, porque hay ahí no sabes qué es la realidad. Te diré la verdad, hay gente que sólo tiene 1000 gourdes (moneda oficial en Haití). Sólo cuentan con nosotros. No hay nada más.

“Hoy hay un partido, podemos hacerles sonreír. Podemos hacerles llorar. Podemos hacerles llorar de alegría. ¡Vamos, démosles eso como mínimo! No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos, cuentan con nuestros pies.

“ Hay alguien al que sólo le quedan 1000 gourdes, los va a poner en nuestros pies porque él cree en nosotros. De verdad, chicos, ¡venga! No los defraudemos. ¿Les digo la verdad? Somos haitianos, estamos orgullosos, hermanos. Orgullosos, señores.