Eliminatorias Asia rumbo al Mundial 2026: Emiratos Árabes Unidos e Irak empatan

Son ocho las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año por parte de Asia, pero pudiera ser una novena en caso de que Emiratos Árabes Unidos o Irak ganen su compromiso del Repechaje Intercontinental o Interconfederativa y cuyo rival conocerán en el sorteo de esta fase.

El ganador de la serie entre Emiratos Árabes Unidos e Irak será el que clasifique a ese Repechaje Intercontinental o Interconfederativo, pues se miden como parte de los Playoffs de Asia en partidos a visita recíproca.

EMPATE QUE DEJA TODO PARA LA VUELTA EN LAS ELIMINATORIAS DE ASIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Irak sorprendió en su visita al Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dhabi con un gol dentro de los primeros 10 minutos de juego por medio de Ali Al Hamadi, quien milita n el Luton de la League One de Inglaterra.

El empate llegó pocos minutos después, al 18’, con un gol de Luan Pereira, quien milita en la liga emiratí. Emiratos Árabes Unidos parecían llevarse la victoria con un gol de Caio Lucas sobre el 90+6, pero anulado tras revisión en el VAR.