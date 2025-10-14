    Mundial 2026

    Así se juegan los Playoffs de la eliminatoria de Asia rumbo al Mundial 2026

    Quedaron definidos los partidos que definirán a las selecciones que participen en la Repesca Intercontinental.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así se juegan los Playoffs de África y Asia rumbo al Mundial 2026

    Luego de que se conocieran las ocho selecciones clasificadas de manera directa al Mundial 2026, las eliminatorias de Asia definieron la quinta ronda de clasificación en la que será como una Final en busca de la última oportunidad dentro de esta confederación de conseguir el pase mundialista.

    Este martes consiguieron su pase a la próxima Copa del Mundo de la FIFA dentro de la Cuarta Ronda de Clasificación Catar y Arabia Saudita; mientras que Emiratos Árabes Unidos e Irak consiguieron el pase a la Quinta Ronda decisiva hacia la Repesca Intercontinental.

    Será el juego entre Emiratos Árabes Unidos e Irak el que defina a la selección que clasificará a la Repesca Intercontinental y que definirá también los partidos em el sorteo para el Mundial 2026 en diciembre próximo.

    El partido será a visita recíproca y se jugará de la siguiente manera:

    • Emiratos Árabes Unidos vs. Irak, 13 de noviembre
    • Irak vs. Emiratos Árabes Unidos, 18 de noviembre

    En tanto, las ocho selecciones clasificadas al Mundial 2026 son las siguientes por parte de Asia:

    1. Irán
    2. Uzbekistán
    3. Corea del Sur
    4. Jordania
    5. Japón
    6. Australia
    7. Catar
    8. Arabia Saudita

