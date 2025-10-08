Cristiano Ronaldo sumó un nuevo reconocimiento individual a su palmarés futbolístico luego de recibir el Premio Globo Prestígio que otorgó la Federación Portuguesa de Futbol en un evento en el que confesó cuánto tiempo más se ve en activo.

El jugador de 40 años de edad y que de jugar el Mundial 2026 lo hará con 41 años cumplidos, busca culminar su carrera de la mejor manera e incluso habló de que en los próximos dos partidos de la Selección de Portugal buscarán amarrar el boleto a la justa mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

“ El objetivo es ganar los dos próximos partidos para acercarnos al Mundial. Pronto veremos lo del Mundial. Debemos centrarnos exclusivamente en estos dos partidos. Todos tenemos ese sueño, pero hay que ir paso a paso”, indicó CR7 en la ceremonia de gala.

¿CUÁNDO SERÁ EL RETIRO DE CRISTIANO RONALDO?

El astro portugués y dos veces campeón en la UEFA Nations League así como un título en la Eurocopa, habló de un paso inminente en su carrera futbolística; el retiro. Se dijo apto para continuar algunos años más como jugador en activo, pero sabe que ese paso deberá darlo tarde o temprano.

“ No veo este trofeo como el final de una carrera, sino como la continuación de lo que he conseguido, con esfuerzo, dedicación y disciplina. Si pudiera, ahora sólo jugaría con la selección y no con ningún otro club.

“ Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser sincero. Sigo haciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a la selección. ¿Por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho por haberlo dado todo”, indicó Cristiano Ronaldo.