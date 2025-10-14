    Mundial 2026

    Costa Rica golea a Nicaragua y Miguel Herrera compra más tiempo de cara al Mundial

    Los Ticos vencieron a los nicaragüenses y se mantienen en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Más vida! Costa Rica del ‘Piojo’ Herrera golean a Nicaragua

    La Selección de Costa Rica, que dirige el mexicano Miguel Herrera recibió a su similar de Nicaragua en una jornada más de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

    El equipo del Piojo y el mismo técnico estaban bajo el ojo del huracán por los últimos resultados, mismos que estaban comprometiendo la obtención de su boleto para la Copa del Mundo.

    Ante los nicaraguenses mostraron otra cara y salieron con la victoria de 4-1 con lo que se mantienen en la lucha por el ansiado pase a la justa mundialista, se quedarán con seis puntos en la segunda posición del Grupo C, atrás de Honduras que llegó a ocho unidades tras vencer 3-0 a Haití.

    Con este resultado, los Ticos se mantienen en la clasificación de los mejores segundos lugares de la ronda final de Concacaf y con esperanza de hacer un buen papel en los últimos duelos eliminatorios.

    A Miguel Herrera y Costa Rica les quedan dos juegos para conocer su futuro, visitarán a Haití y recibirán a Honduras, este par de encuentros serán en la Fecha FIFA de noviembre.

    Parece que la petición especial que realizó el Piojo a la Primera División de Costa Rica surtió efecto y le dio tiempo perfecto para mejorar el futbol del equipo de cara a esta ronda de eliminatorias.

    Video Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

