Honduras retoma liderato del Grupo C tras golear 3-0 a Haití

Video ¡Triunfo clave! Honduras golea a Haití y retoma liderado de su grupo

La selección de Honduras recuperó este lunes el liderato del Grupo C en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 , al imponerse 3-0 sobre Haití en Tegucigalpa.

Con ocho puntos en cuatro jornadas, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda dio un paso clave hacia la clasificación.

El conjunto hondureño mostró una versión mucho más sólida que en el empate sin goles frente a Costa Rica, con una propuesta agresiva desde el inicio.

Rigoberto Rivas abrió el marcador al minuto 18 con una precisa vaselina, mientras que el capitán Anthony “Choco” Lozano amplió la ventaja en el 26 con una jugada individual. Romell Quioto cerró la cuenta tras aprovechar un rebote del guardameta Johnny Placide.

Haití, que llegó como líder del grupo, intentó reaccionar con ataques por las bandas y disparos de media distancia, pero sin puntería. En el complemento, el equipo caribeño mejoró en intensidad, aunque Honduras supo administrar la ventaja y controlar los tiempos.