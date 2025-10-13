    Honduras

    Honduras retoma liderato del Grupo C tras golear 3-0 a Haití

    Con ocho puntos en cuatro jornadas, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda dio un paso clave hacia la clasificación.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Triunfo clave! Honduras golea a Haití y retoma liderado de su grupo

    La selección de Honduras recuperó este lunes el liderato del Grupo C en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 , al imponerse 3-0 sobre Haití en Tegucigalpa.

    Con ocho puntos en cuatro jornadas, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda dio un paso clave hacia la clasificación.

    PUBLICIDAD

    El conjunto hondureño mostró una versión mucho más sólida que en el empate sin goles frente a Costa Rica, con una propuesta agresiva desde el inicio.

    Rigoberto Rivas abrió el marcador al minuto 18 con una precisa vaselina, mientras que el capitán Anthony “Choco” Lozano amplió la ventaja en el 26 con una jugada individual. Romell Quioto cerró la cuenta tras aprovechar un rebote del guardameta Johnny Placide.

    Haití, que llegó como líder del grupo, intentó reaccionar con ataques por las bandas y disparos de media distancia, pero sin puntería. En el complemento, el equipo caribeño mejoró en intensidad, aunque Honduras supo administrar la ventaja y controlar los tiempos.

    El resultado deja a Haití con cinco puntos, pendiente del duelo entre Costa Rica y Nicaragua, que completará la cuarta jornada. En noviembre, Honduras cerrará la fase ante ambos equipos en condición de visitante, buscando asegurar su boleto al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Más sobre Eliminatorias CONCACAF

    1 min
    Panamá derrota a domicilio a El Salvador en eliminatorias de la Concacaf

    Panamá derrota a domicilio a El Salvador en eliminatorias de la Concacaf

    1 min
    El Salvador cae en casa ante un Surinam que se encarrila rumbo al Mundial 2026

    El Salvador cae en casa ante un Surinam que se encarrila rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Keylor Navas y Miguel Herrera reciben duras críticas hacia el Nicaragua vs. Costa Rica

    Keylor Navas y Miguel Herrera reciben duras críticas hacia el Nicaragua vs. Costa Rica

    2 min
    Costa Rica, rival de México en la Copa Oro 2025, golea 8-0 en eliminatorias

    Costa Rica, rival de México en la Copa Oro 2025, golea 8-0 en eliminatorias

    1 min
    El Salvador derrotó a Anguila en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

    El Salvador derrotó a Anguila en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

    Relacionados:
    HondurasHaitíRomell QuiotoAnthony LozanoRigoberto Rivas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD