Catar y Arabia Saudita completan clasificados de Asia al Mundial 2026
Estas escuadras fueron las últimas en Asia en conseguir su boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA.
Son 28 las selecciones que han clasificado al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con los boletos obtenidos este martes por Catar y Arabia Suadita entre ellos..
Los ' Al-Annabi' y Halcones Verdes, se unieron a Australia, Irán, Uzbekistán, Japón, Jordania y Corea del Sur como los representantes al momento por parte de la AFC en su camino a la Copa del Mundo.
¿CÓMO CLASIFICÓ CATAR AL MUNDIAL 2026?
La s elección de Catar comenzó su camino rumbo al Mundial 2026 desde el pasado mes de noviembre de 2023, cuando arrancaron las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol.
Los cataríes estuvieron en el clasificatoria desde la Segunda Ronda, donde avanzó por encima de Afganistán, Kuwait e India, como líder del Grupo A con 16 puntos.
- Jornada 1: Catar 8-1 Afganistán
- Jornada 2: India 0-3 Catar
- Jornada 3: Catar 3-0 Kuwait
- Jornada 4: Kuwait 1-2 Catar
- Jornada 5: Afganistán 0-0 Catar
- Jornada 6: Catar 2-1 India
En la Tercera Ronda finalizaron en el cuarto lugar del Grupo A por detrás de Irán, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, esto con un total de 13 puntos en 10 juegos disputados.
- Jornada 1: Catar 1-3 Emiratos Árabes Unidos
- Jornada 2: Corea del Norte 2-2 Catar
- Jornada 3: Catar 3-1 Kirguistán
- Jornada 4: Irán 4-1 Catar
- Jornada 5: Catar 3-2 Uzbekistán
- Jornada 6: Emiratos Árabes Unidos 5-0 Catar
- Jornada 7: Catar 5-1 Corea del Norte
- Jornada 8: Kirguistán 3-1 Catar
- Jornada 9: Catar 1-0 Irán
- Jornada 10: Uzbekistán 3-0 Catar
En la Cuarta Ronda, Catar fue ubicada en el Grupo A junto a Emiratos Árabes Unidos, el líder del sector lograba su boleto a la Copa del Mundo.
- Jornada 1: Omán 0-0 Catar
- Jornada 3: Catar 2-1 Emiratos Árabes Unidos
Los Al-Annabi disputarán su segunda Copa del Mundo en su historia tras ser locales en el pasado Mundial Qatar 2022.
¿CÓMO CLASIFICÓ ARABIA SAUDITA AL MUNDIAL 2026?
La s elección de Arabia Saudita inició su andar al Mundial 2026 desde noviembre del 2023, cuando empezaron las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol.
Los árabes estuvieron en el clasificatoria desde la Segunda Ronda, donde avanzó junto a Jordania en el Grupo G.
- Jornada 1: Arabia Saudita 4-0 Pakistán
- Jornada 2: Jordania 0-2 Arabia Saudita
- Jornada 3: Arabia Saudita 1-0 Tayikistán
- Jornada 4: Tayikistán 1-1 Arabia Saudita
- Jornada 5: Pakistán 0-3 Arabia Saudita
- Jornada 6: Arabia Saudita 1-2 Jordania
En la Tercera Ronda finalizaron en el tercer lugar del Grupo B por detrás de Japón y Australia, esto con un total de 13 puntos en 10 juegos disputados.
- Jornada 1: Arabia Saudita 1-1 Indonesa
- Jornada 2: China 1-2 Arabia Saudita
- Jornada 3: Arabia Saudita 0-2 Japón
- Jornada 4: Arabia Saudita 0-0 Bahréin
- Jornada 5: Australia 0-0 Arabia Saudita
- Jornada 6: Indonesia 2-0 Arabia Saudita
- Jornada 7: Arabia Saudita 1-0 China
- Jornada 8: Japón 0-0 Arabia Saudita
- Jornada 9: Bahréin 0-2 Arabia Saudita
- Jornada 10: Arabia Saudita 1-2 Australia
En la Cuarta Ronda, Arabia Saudita fue ubicada en el Grupo B junto a Irak e Indonesia, el líder del sector lograba su boleto a la Copa del Mundo.
- Jornada 1: Indonesia 2-3 Arabia Saudita
- Jornada 3: Arabia Saudita 0-0 Irak
Los Halcones Verdes disputarán su séptima Copa del Mundo en su historia, donde buscará superar lo hecho en Arabia Saudita que avanzaron a Octavos de Final.