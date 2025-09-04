Lionel Messi cerró un ciclo importante en su carrera al jugar con la Selección de Argentina su último partido oficial dentro del territorio argentino, con las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 como marco perfecto y con Venezuela como 'invitado de honor'.

Marcador de 3-0 para el conjunto albiceleste en el Estadio Más Monumental, recinto que se rindió a Messi en su último partido oficial en suelo argentino con su también amada playera de la selección en una carrera ilustre y que incluyó también la consecución de un Mundial, el pasado, el de Qatar 2022.

PUBLICIDAD

La 'Pulga' se conmovió casi hasta las lágrimas desde que saltó al terreno de juego y el público lo cobijó. Mesi respondió con goles, primero para abrir el marcador a los 39' y, después, para anotar su doblete en el segundo tiempo, a los 80' específicamente, además de otro golazo que a final de cuentas fue anulado para impedir el triplete.

Lautaro Martínez había hecho el 2-0 en un partido de muchos sentimientos de nostalgia, con un Messi acompañado de su esposa e hijos, y que tiene en la mira el Mundial 2026, el que será su último gran torneo de una carrera que, para muchos, es la mejor en la historia del futbol.