Lionel Messi tiene épica despedida de la casa de Argentina en partido oficial
La noche del '10', Messi jugó así su último partido oficial en Argentina con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como pretexto perfecto.
Lionel Messi cerró un ciclo importante en su carrera al jugar con la Selección de Argentina su último partido oficial dentro del territorio argentino, con las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 como marco perfecto y con Venezuela como 'invitado de honor'.
Marcador de 3-0 para el conjunto albiceleste en el Estadio Más Monumental, recinto que se rindió a Messi en su último partido oficial en suelo argentino con su también amada playera de la selección en una carrera ilustre y que incluyó también la consecución de un Mundial, el pasado, el de Qatar 2022.
La 'Pulga' se conmovió casi hasta las lágrimas desde que saltó al terreno de juego y el público lo cobijó. Mesi respondió con goles, primero para abrir el marcador a los 39' y, después, para anotar su doblete en el segundo tiempo, a los 80' específicamente, además de otro golazo que a final de cuentas fue anulado para impedir el triplete.
Lautaro Martínez había hecho el 2-0 en un partido de muchos sentimientos de nostalgia, con un Messi acompañado de su esposa e hijos, y que tiene en la mira el Mundial 2026, el que será su último gran torneo de una carrera que, para muchos, es la mejor en la historia del futbol.
Argentina ya estaba clasificada a la Copa del Mundo, no así la 'Vinotinto', que tendrá que asegurar su lugar en el Repechaje Intercontinental el próximo martes cuando reciba en Maturín a Colombia, quizás el partido más importante en la historia de Venezuela.