Video Messi y Argentina: Una historia de hazañas tristezas y alegrías

Lionel Andrés Messi Cuchittini es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos en una carrera que no es indiferente en ningún aspecto y que cerrará un ciclo importante este jueves 4 de septiembre.

La Selección de Argentina se medirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y será el último partido que Messi pueda disputar como local dentro de esta fase en su carrera.

PUBLICIDAD

Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México, pero el partido será especial por lo que pueda suceder alrededor de Messi, quien cierra su ciclo en Eliminatorias Mundialistas como local en la casa de River Plate en Buenos Aires.

MESSI Y SU ACTUACIÓN CON ARGENTINA EN LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

El primer partido de Lionel Messi en Eliminatorias Mundialistas fue el tres de septiembre de 2005, rumbo a Alemania 2006. Es decir, se cumplen 20 años y un día de su debut en Eliminatorias cuando la 'Pulga' salga a la cancha este jueves en el Estadio Más Monumental.

Su primer gol en Eliminatorias de Conmebol fue el 17 de octubre de 2007, justamente ante Venezuela, el rival que enfrenta este jueves.

Estos son los números que deja Lionel Messi en sus partidos de Eliminatoria del Mundial con la Selección de Argentina hasta el momento.



