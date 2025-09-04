    Mundial 2026

    Messi se despide con Argentina en casa dentro de Elimiantorias: aquí su legado

    La 'Pulga' tendrá un partido especial en el Estadio Más Monumental en donde cierra un ciclo importante en su ilustre carrera.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Messi y Argentina: Una historia de hazañas tristezas y alegrías

    Lionel Andrés Messi Cuchittini es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos en una carrera que no es indiferente en ningún aspecto y que cerrará un ciclo importante este jueves 4 de septiembre.

    La Selección de Argentina se medirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y será el último partido que Messi pueda disputar como local dentro de esta fase en su carrera.

    Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México, pero el partido será especial por lo que pueda suceder alrededor de Messi, quien cierra su ciclo en Eliminatorias Mundialistas como local en la casa de River Plate en Buenos Aires.

    MESSI Y SU ACTUACIÓN CON ARGENTINA EN LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
    El primer partido de Lionel Messi en Eliminatorias Mundialistas fue el tres de septiembre de 2005, rumbo a Alemania 2006. Es decir, se cumplen 20 años y un día de su debut en Eliminatorias cuando la 'Pulga' salga a la cancha este jueves en el Estadio Más Monumental.

    Su primer gol en Eliminatorias de Conmebol fue el 17 de octubre de 2007, justamente ante Venezuela, el rival que enfrenta este jueves.

    Estos son los números que deja Lionel Messi en sus partidos de Eliminatoria del Mundial con la Selección de Argentina hasta el momento.


    • 71 partidos jugados
    • 34 goles anotados
    • 1 tarjeta amarilla
    • Sin expulsiones
    • 6 clasificaciones a Copas del Mundo

