    Mundial 2026

    Aaron Ramsey se integra a la Selección de Gales de cara al Mundial 2026

    El mediocampista recibió la invitación de la selección para estar cerca en la recta final de las eliminatorias.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Emotivo! Ramsey y su triste mensaje de despedida para su perrita

    Después de su salida de los Pumas y del momento triste que vivió por su mascota, Aaron Ramsey se integró a la concentración de la Selección de Gales que aun sueña con el boleto al Mundial 2026.

    Y es que el técnico Craig Bellamy invitó al futbolista para formar parte de su cuerpo técnico y observar los entrenamientos del combinado galés que se medirá ante Liechtenstein y Macedonia por las eliminatorias de la UEFA.

    Con su experiencia de 86 partidos con la selección, el estratega piensa que será de gran ayuda para los futbolistas así para que Ramsey siga acumulando experiencia como director técnico.

    Aaron Ramsey no hará el viaje al primer compromiso de Gales, pero estará muy cerca para el segundo juego en casa que será clave para sus aspiraciones si sacan un buen resultado en Liechtenstein.

    Cabe destacar que e l ex jugador de los Pumas tiene experiencia como técnico ya que antes de llegar a la Liga MX estuvo al mando del Cardiff City por algunos encuentros.

    Al momento Gales es tercero del Grupo J y buscará sacar puntos valiosos para poder aspirar al Play In de la UEFA por un boleto al Mundial 2026.

