El partido amistoso de Argentina vs. Puerto Rico contará con la presencia de Lionel Messi en el C hase Stadium este martes 14 de octubre.

Messi, ausente en el triunfo de Argentina ante Venezuela el pasado viernes, volvió a concentrar con la Albiceleste tras recibir permiso especial.

Cabe recordar que Lionel Scaloni lo cedió para el duelo del Inter Miami ante Atlante United, donde el argentino lució con doblete en este compromiso el pasado sábado.

ARGENTINA VS. PUERTO RICO: HORARIO Y DÓNDE VER ESTE AMISTOSO



El Argentina vs. Puerto Rico será el primer partido desde el pasado 10 de junio de 2025 para los caribeños que no habían sostenido ningún encuentro en pasadas ventanas internacional.