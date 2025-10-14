    Mundial 2026

    Horario y dónde ver Argentina vs. Venezuela, amistoso internacional

    La Albiceleste, vigente campeona del mundo, se presentará una vez más en Miami ante el combinado caribeño.

    Antonio Quiroga.
    Video ¡Turno del show de Messi! Así puedes ver Argentina vs. Puerto Rico

    El partido amistoso de Argentina vs. Puerto Rico contará con la presencia de Lionel Messi en el C hase Stadium este martes 14 de octubre.

    Messi, ausente en el triunfo de Argentina ante Venezuela el pasado viernes, volvió a concentrar con la Albiceleste tras recibir permiso especial.

    Cabe recordar que Lionel Scaloni lo cedió para el duelo del Inter Miami ante Atlante United, donde el argentino lució con doblete en este compromiso el pasado sábado.

    ARGENTINA VS. PUERTO RICO: HORARIO Y DÓNDE VER ESTE AMISTOSO


    El Argentina vs. Puerto Rico será el primer partido desde el pasado 10 de junio de 2025 para los caribeños que no habían sostenido ningún encuentro en pasadas ventanas internacional.

    • Fecha: El partido será el martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Miami.
    • Horario: El juego iniciará a las 18:00 horas del CT de México, en Estados Unidos lo hará a las 20:00 horas del ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas del PT.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para Estados Unidos.

    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?
    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?
    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?

    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    Jalisco y FMF presentan Fan Fest para Mundial 2026 en Guadalajara

    Jalisco y FMF presentan Fan Fest para Mundial 2026 en Guadalajara

    Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México

    Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México

    Mundial 2026ArgentinaVenezuela

