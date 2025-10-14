Horario y dónde ver Argentina vs. Venezuela, amistoso internacional
La Albiceleste, vigente campeona del mundo, se presentará una vez más en Miami ante el combinado caribeño.
El partido amistoso de Argentina vs. Puerto Rico contará con la presencia de Lionel Messi en el C hase Stadium este martes 14 de octubre.
Messi, ausente en el triunfo de Argentina ante Venezuela el pasado viernes, volvió a concentrar con la Albiceleste tras recibir permiso especial.
Cabe recordar que Lionel Scaloni lo cedió para el duelo del Inter Miami ante Atlante United, donde el argentino lució con doblete en este compromiso el pasado sábado.
ARGENTINA VS. PUERTO RICO: HORARIO Y DÓNDE VER ESTE AMISTOSO
El Argentina vs. Puerto Rico será el primer partido desde el pasado 10 de junio de 2025 para los caribeños que no habían sostenido ningún encuentro en pasadas ventanas internacional.
- Fecha: El partido será el martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Miami.
- Horario: El juego iniciará a las 18:00 horas del CT de México, en Estados Unidos lo hará a las 20:00 horas del ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas del PT.
- Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para Estados Unidos.
