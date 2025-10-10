Argentina vs. Venezuela se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami con carácter de amistoso como preparación de los vigentes campeones del mundo de cara al Mundial 2026, al cual obtuvieron su clasificación vía eliminatorias de la Conmebol como una de las primeras selecciones en hacerlo.

La expectativa de ver a Leo Messi con Argentina en Miami, donde juega para el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, se vio opacada por su ausencia, pues de último momento el director técnico Lionel Scaloni decidió descartarlo junto a Franco Mastantuono.

Ante ello, Scaloni decidió guadar la playera con el dorsal 10 de Argentina para mejor ocasión y el gafete de capitán fue para Cristian Romero, jugador del Tottenham de la Premier League de Inglaterra.

Este fue el primero de dos partidos amistosos de la Selección de Argentina en esta Fecha FIFA, el siguiente será contra Puerto Rico el martes 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago.