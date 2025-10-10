    Mundial 2026

    Argentina vs. Venezuela: Lionel Messi y Franco Mastantuono, bajas en amistoso

    El técnico de la Albiceleste se guardó el dorsal 10 para mejor ocasión en duelo de preparación en Miami, Florida.

    Por:
    TUDN.
    Video Leo Messi recibe descanso y no juega ante Venezuela

    Argentina vs. Venezuela se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami con carácter de amistoso como preparación de los vigentes campeones del mundo de cara al Mundial 2026, al cual obtuvieron su clasificación vía eliminatorias de la Conmebol como una de las primeras selecciones en hacerlo.

    La expectativa de ver a Leo Messi con Argentina en Miami, donde juega para el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, se vio opacada por su ausencia, pues de último momento el director técnico Lionel Scaloni decidió descartarlo junto a Franco Mastantuono.

    Ante ello, Scaloni decidió guadar la playera con el dorsal 10 de Argentina para mejor ocasión y el gafete de capitán fue para Cristian Romero, jugador del Tottenham de la Premier League de Inglaterra.

    Este fue el primero de dos partidos amistosos de la Selección de Argentina en esta Fecha FIFA, el siguiente será contra Puerto Rico el martes 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago.

    En el caso de Franco Mastantuono, también jugador del Real Madrid, se debió a una sobrecarga muscular que le impidió participar este viernes frente a Venezuela en Miami.

    Relacionados:
    Mundial 2026ArgentinaLionel MessiFranco Mastantuono

