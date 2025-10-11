Duras críticas se llevó este sábado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, a quien se le acusó de dejar por un lado a la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 por ver un partido de la MLS.

Todo se dio cuando el mejor conocido como 'Chiqui' Tapia fue visto festejando un gol de Lionel Messi con su actual club de la Major League Soccer, el Inter de Miami, en la grada del estadio, esto a lado de algunos jugadores de la albiceleste.

Pero el problema no fue tanto el festejo, al que muchos calificaron de desmesurado, o que estuviera en el estadio, sino que Messi había sido convocado, pero descartado ayer en el amistoso y Sacaloni lo cedió para el juego de la MLS del Inter Miami ante el Atlanta United.

Además, y lo que más molestó a la afición argentina, fue ver al presidente del máximo rector del futbol de su país viendo un partido de la liga de los Estados Unidos, mientras que su selección Sub-20 se jugaba el pase a las semifinales del Mundial de la especialidad ante México.