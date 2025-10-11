Claudio Fabián Tapia prefiere ver partido de la MLS que a Argentina
El presidente del futbol argentino se olvida de la albiceleste en el Mundial Sub-20 por ver un encuentro del futbol de Estados Unidos.
Duras críticas se llevó este sábado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, a quien se le acusó de dejar por un lado a la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 por ver un partido de la MLS.
Todo se dio cuando el mejor conocido como 'Chiqui' Tapia fue visto festejando un gol de Lionel Messi con su actual club de la Major League Soccer, el Inter de Miami, en la grada del estadio, esto a lado de algunos jugadores de la albiceleste.
Pero el problema no fue tanto el festejo, al que muchos calificaron de desmesurado, o que estuviera en el estadio, sino que Messi había sido convocado, pero descartado ayer en el amistoso y Sacaloni lo cedió para el juego de la MLS del Inter Miami ante el Atlanta United.
Además, y lo que más molestó a la afición argentina, fue ver al presidente del máximo rector del futbol de su país viendo un partido de la liga de los Estados Unidos, mientras que su selección Sub-20 se jugaba el pase a las semifinales del Mundial de la especialidad ante México.
Finalmente, Inter Miami derrotó al Atlanta United y el presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, bajó a vestidores para encontrarse con el astro argentino, mientras que la albiceleste Sub-20 conseguía su pase a la antesala de la Final del Mundial Sub-20 tras 18 años sin hacerlo y ante la indiferencia de su presidente.