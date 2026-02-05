    Clásico Mundial de Beisbol

    ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol!

    Los peloteros Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la novena que representará a México en el Clásico Mundial 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Comandados por el mánager Benjamín Gil, México presentó este día su roster de 30 peloteros que acudirán al Clásico Mundial de Beisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo próximo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

    Destacan la presencia de los ligamayoristas Randy Arozarena (Seattle Mariners) y Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays) quienes serán respaldados por otros peloteros que militan en los Estados Unidos y en el beisbol de la Liga Mexicana.

    También se convocó a los hermanos Luis y Ramón Urías, el pitcher Tajuan Walker, Jonathan Aranda, Alek Thomas, Joey Ortiz, Javier Assad y el cerrador Andrés Muñoz.

    El objetivo de la novena tricolor es superar lo que se conquistó en el 2023, cuando México llegó a semifinales y perder ante Japón.

    México jugará todos sus compromisos en el Parque Daikin de Houston y su debut será el 6 de marzo frente a la Gran Bretaña

    Todos los partidos de México, del Clásico Mundial, lo podrás disfrutar en TelevisaUnivision y en ViX.

