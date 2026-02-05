Clásico Mundial de Beisbol ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol! Los peloteros Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la novena que representará a México en el Clásico Mundial 2026.

Comandados por el mánager Benjamín Gil, México presentó este día su roster de 30 peloteros que acudirán al Clásico Mundial de Beisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo próximo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Destacan la presencia de los ligamayoristas Randy Arozarena (Seattle Mariners) y Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays) quienes serán respaldados por otros peloteros que militan en los Estados Unidos y en el beisbol de la Liga Mexicana.

También se convocó a los hermanos Luis y Ramón Urías, el pitcher Tajuan Walker, Jonathan Aranda, Alek Thomas, Joey Ortiz, Javier Assad y el cerrador Andrés Muñoz.

El objetivo de la novena tricolor es superar lo que se conquistó en el 2023, cuando México llegó a semifinales y perder ante Japón.

México jugará todos sus compromisos en el Parque Daikin de Houston y su debut será el 6 de marzo frente a la Gran Bretaña