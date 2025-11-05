    Los Angeles Dodgers

    México enfrentará a Los Angeles Dodgers previo al Clásico Mundial de Beisbol

    La novena mexicana también enfrentará a los Arizona Diamondbacks.

    Raúl Martínez.
    La Selección Mexicana de Beisbol busca llegar de la mejor forma al Clásico Mundial 2026 y previo al torneo enfrentará nada más y menos que a Los Angeles Dodgers, bicampeones de las Grandes Ligas.

    A días que el conjunto angelino obtuviera el título de la MLB, se dio a conocer el calendario del Spring Training donde se hizo oficial el enfrentamiento entre la novena mexicana y los Dodgers el próximo 4 de marzo.

    Dicho partido de preparación se llevará a cabo en el Camelback Ranch de Arizona, donde México buscará superar a los bicampeones, que podrían llegar con algunas bajas este compromiso debido a que podrían unirse con sus respectivas selecciones para el Clásico Mundial.

    De igual forma, la Selección Mexicana se enfrentará un día antes a los Arizona Diamondbacks en el Salt River Fields.

    PARTIDOS DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026

    La selección mexicana se encuetra en el grupo B del Clásico Mundial junto con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. Dicho grupo jugará sus partidos en el Daikin Park, casa de los Houston Astros.

    • Reino Unido vs. México - 6 de marzo del 2026
    • México vs. Brasil - 8 de marzo del 2026
    • Estados Unidos vs. México 9 de marzo del 2026
    • México vs. Italia - 11 de marzo del 2026
