Video El partido de lujo que tendrá México antes del Clásico Mundial

La Selección Mexicana de Beisbol busca llegar de la mejor forma al Clásico Mundial 2026 y previo al torneo enfrentará nada más y menos que a Los Angeles Dodgers, bicampeones de las Grandes Ligas.

A días que el conjunto angelino obtuviera el título de la MLB, se dio a conocer el calendario del Spring Training donde se hizo oficial el enfrentamiento entre la novena mexicana y los Dodgers el próximo 4 de marzo.

PUBLICIDAD

Dicho partido de preparación se llevará a cabo en el Camelback Ranch de Arizona, donde México buscará superar a los bicampeones, que podrían llegar con algunas bajas este compromiso debido a que podrían unirse con sus respectivas selecciones para el Clásico Mundial.

De igual forma, la Selección Mexicana se enfrentará un día antes a los Arizona Diamondbacks en el Salt River Fields.

PARTIDOS DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026

La selección mexicana se encuetra en el grupo B del Clásico Mundial junto con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. Dicho grupo jugará sus partidos en el Daikin Park, casa de los Houston Astros.

Reino Unido vs. México - 6 de marzo del 2026

México vs. Brasil - 8 de marzo del 2026

Estados Unidos vs. México 9 de marzo del 2026

México vs. Italia - 11 de marzo del 2026