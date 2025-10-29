¡Los Dodgers contra la pared! En el último partido en casa, Toronto Blue Jays explota el relevo de Los Angeles confirmando el mal momento que atraviesa el bullpen de los californianos. Toronto derrotó 6-1 a Dodgers para irse al frente en la Serie Mundial 3-2, a partir del viernes se podría definir todo en territorio canadiense.

Clave en el triunfo de Toronto la actuación en el montículo de Trey Yesavage, quien lanzó siete entradas, con 12 ponches, un hit y una carrera. A sus 22 años escribió historia en la Serie Mundial.

Desde la primera entrada se comenzó a escribir la historia de este compromiso, con cuadrangulares Schneider y Vladimir Guerrero ante el pitcheo de Blake Snell. En la tercera, los Dodgers anotaron su carrera por la misma vía con tablazo de Kike Hernández. La tercera carrera de los Blue Jays, se inició con triple de Varsho y sacrificio de Clemente.

En la fatídica séptima fue de nuevo para los Dodgers, con dos carreras, la primera con wild pitch que anotó Barger y Bichette remolcó a Andrés Giménez.

Los Dodgers han producido seis hits en 30 turnos al bat.