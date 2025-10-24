No, no fue la fatídica séptima entrada, una antes (la sexta) donde se escribió el triunfo de los Blue Jays de Toronto 11-4 sobre Los Angeles Dodgers en el Juego 1 de la Serie Mundial. Addison Barger le conectó grand slam a Anthony Banda y el mexicano Alejandro Kirk le siguió con otro jonrón de dos carreras. Nueve rayitas en total en ese capítulo.

El manager de Toronto, John Schneider, sorprendió desde antes de que se cantará el playball mandando al montículo al novato Trey Yesavagey, quien cumplió al permitir dos carreras en cuatro entradas y mantener a su equipo, en el partido.

Dodgers tomó la ventaja desde la segunda entrada, pero Toronto respondió y lo empató en la cuarta.

La sexta sería la definitoria en el partido, primero sacando al pitcher abridor Blake Snell del montículo y dejando la mesa puesta para que los cañones de los Azulejos explotarán. Snell no había aceptado un cuadrangular en 36 entradas y Varsho lo vacunó en la cuarta.

En la séptima Shohei Ohtani acercó a los Dodgers con cuadrangular de dos carreras y dejar la pizarra 4-11 a favor de los Blue Jays.

Kirk terminó con grandes números al irse de tres-tres con hit y jonrón, buenos números del catcher mexicano en su debut en Serie Mundial.

El pitcher Seranthony Domínguez se adjudicó el triunfo y el derrotado fue Blake Snell.